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Общество

Фильм про Псковскую область вышел в рамках проекта «VK Места»

Фильм про Псковскую область вышел в рамках проекта «VK Места», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Вместе с музыкантами Verbee и Ravilova съёмочная группа исследовала лучшие культурные, исторические и природные маршруты Псковской области, которая развивается при поддержке нацпроекта «Туризм», научились прясть в музее-усадьбе народности сето, сделали флорариумы в единственном в России открытом европейском саду усадьбы «Ореховно» и исследовали регион в полёте на воздушном шаре.

В создании фильма приняли участие: национальный парк «Себежский», усадьба «Ореховно», ферма «Изборский страус», КФХ «Форелевый хутор», конный клуб «Первая лошадь», музей-заповедник «Изборск», парк активного отдыха «Мальская долина», Псковский музей-заповедник, пивоварня купца Лапина, пространство купца Лапина, музей-усадьба народа сето.

Визит съемочной группы был организован при поддержке правительства Псковской области.

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