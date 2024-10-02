Псковичи могут стать участниками пятого сезона «Цифрового диктанта»

17:00, 02 октября 2024, ПАИ

Псковичи могут стать участниками пятого сезона «Цифрового диктанта», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В Кибердоме прошла пресс-конференция, посвященная всероссийской акции по измерению уровня цифровой грамотности — «Цифровой диктант». В этом году мероприятие пройдет с 10 по 28 октября на сайте цифровойдиктант.рф в поддержку президентского нацпроекта «Цифровая экономика».

О главных акцентах пятого сезона Всероссийской акции рассказал директор РАЭК и идеолог диктанта Сергей Гребенников: «"Цифровой диктант" — уникальный формат тестирования, который позволяет пользователям Рунета проверить себя на знание цифровой среды. Уже пятый год акция становится настоящим связующим звеном для целых поколений — в тестировании участвуют дети и их родители, бабушки и дедушки. В 2024 году, запуская пятый сезон акции, РАЭК вместе с ключевыми представителями цифрового контура России делает еще один шаг навстречу безопасному цифровому будущему для всех пользователей без исключения. С этой целью сайт диктанта в этом году адаптирован под потребности людей с ОВЗ. Ежегодно мы модернизируем формат проведения диктанта и стараемся идти в ногу со временем. К примеру, на этот раз у участников тестирования будет возможность проверить свои навыки использования цифровых финансовых сервисов благодаря новому блоку вопросов под названием „финансовая киберграмотность“».

В прошлом году акция проходила во всех регионах России — более 150 офлайн-точек открывали свои двери, где участники акции могли не только пройти диктант, но и послушать образовательные лекции. В этом году акция планирует стать еще масштабнее и пройдет от Калининграда до Владивостока.

В выступлении спикеры также отметили необходимость повышения цифровой грамотности с детства. По итогам прошлого года индекс цифровой грамотности детей от 10 до 13 лет составил 6,24 балла из 10, а у детей меньше 10 лет — 6,06 балла. Это одни из самых низких показателей среди всех возрастных категорий, принимающих участие в акции.

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко отметил, что в этом году организация выступает аналитическим партнером акции. «В этом году АНО является аналитическим партнером Акции — именно такой запрос поступил в наш адрес со стороны учредителей. Помимо тестирования сотрудников компаний-учредителей, планируем проанализировать уровень цифровой грамотности региональных госслужащих. По данным МВД, общая сумма ущерба от киберпреступлений в 2024 году превысила 116 млрд рублей, а количество таких деяний в РФ за 5 лет выросло более чем вдвое. И здесь речь идет про все преступления с использованием ИКТ, включая мобильную связь, пластиковые карты, фиктивные электронные платежи. Уверен, прохождение „Цифрового диктанта“ — станет хорошей тренировкой для каждого пользователя, вне зависимости от того, связана ли его профессиональная деятельность с цифрой», — добавил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

В 2024 году Всероссийская акция пройдет в 89 регионах России. Принять участие в ней могут дети (10–13 лет), подростки (14–17 лет), взрослые (18–59 лет) и люди старшего возраста (60 лет и старше).

Цифровой диктант будет состоять из пяти блоков вопросов. Первый блок посвящен цифровому потреблению и основам компьютерной грамотности, второй — цифровым компетенциям, третий — цифровой безопасности, четвертый — новым технологиям, пятый — финансовой киберграмотности.