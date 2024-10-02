Более 60 псковских первоклассников посвятили в «Орлята России»

17:49, 02 октября 2024, ПАИ

Более 60 первоклассников посвятили в «Орлята России» в рамках дня открытых дверей в флагманской школе проекта «Орлята России» № 18 в Пскове сегодня, 2 октября. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала региональный координатор всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Юлия Колбасова.

В мероприятии принимали участие родители первоклассников школы №18 и непосредственно сами первоклассники. Отметим, что на базе школы также проводятся различные образовательные интенсивы для педагогов Псковской области.

Родителям школьников рассказали, что это за программа, для чего она нужна, какие личностные моменты она развивает у учащихся.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















«Потом было непосредственно само торжественное посвящение. Прозвучал гимн, школьники произносли клятву, а также им вручили сертификаты и подвязали галстуки. Закончилось всё «Орлятским» кругом и исполнением торжественной песни «Орлят России», – подчеркнула Юлия Колбасова.

Также, после этого состоялся круглый стол с родителями учащихся первых и пятых классов, дети которых выпустились с этой программы, поскольку программа рассчитана с первого по четвертый класс.

В рамках круглого стола обсудили важность и нужность данной программы, как дети себя чувствуют в этой программе, что хватает, а какие моменты можно усилить.

«Орлята России» – это проект развития и воспитания новых поколений по федеральной программе гражданского и патриотического воспитания «Орлята России», программа развития социальной активности младших школьников. Программа развивает у детей такие качества, как эрудиция, причастность, добровольчество.