Псковичи стали победителями третьего этапа Всеволожской лиги дзюдо

17:16, 02 октября 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Мастер» стали победителями третьего этапа Всеволожской лиги дзюдо «Дорого жизни» среди мальчиков и девочек до 11 лет. Соревнования прошли в Сертолово, Ленинградской области 27 сентября, сообщили ПАИ в комитете по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Пскович Иван Романов одержал победу в весовой категории до 34 килограммов, а Владимир Иванов взял золото в весе до 42 килограммов.

Тренируются спортсмены под руководством Сергея Фомина и Кирилла Романова.

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