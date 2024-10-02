Псковичи стали победителями третьего этапа Всеволожской лиги дзюдо
Псковичи, воспитанники спортшколы «Мастер» стали победителями третьего этапа Всеволожской лиги дзюдо «Дорого жизни» среди мальчиков и девочек до 11 лет. Соревнования прошли в Сертолово, Ленинградской области 27 сентября, сообщили ПАИ в комитете по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.
Пскович Иван Романов одержал победу в весовой категории до 34 килограммов, а Владимир Иванов взял золото в весе до 42 килограммов.
Тренируются спортсмены под руководством Сергея Фомина и Кирилла Романова.
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