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Псковичи стали победителями третьего этапа Всеволожской лиги дзюдо

Псковичи, воспитанники спортшколы «Мастер» стали победителями третьего этапа Всеволожской лиги дзюдо «Дорого жизни» среди мальчиков и девочек до 11 лет. Соревнования прошли в Сертолово, Ленинградской области 27 сентября, сообщили ПАИ в комитете по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.

  • Псковичи стали победителями третьего этапа Всеволожской лиги дзюдо
    Фото: спортшкола «Мастер»
  • Псковичи стали победителями третьего этапа Всеволожской лиги дзюдо
    Фото: спортшкола «Мастер»

Пскович Иван Романов одержал победу в весовой категории до 34 килограммов, а Владимир Иванов взял золото в весе до 42 килограммов.

Тренируются спортсмены под руководством Сергея Фомина и Кирилла Романова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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