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Общество

Мемориальную доску заслуженному учителю РСФСР Николаю Колиберскому открыли на школе №1 в Пскове

Мемориальную доску заслуженному учителю школы РСФСР Николаю Колиберскому открыли в псковской школе 1 сегодня, 2 октября. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

Мемориальную доску заслуженному учителю РСФСР Николаю Колиберскому открыли на школе №1 в Пскове. Фото: администрация Пскова

В церемонии открытия мемориальной доски принял участие заместитель Главы Администрации города Пскова Алексей Несмашный. Он отметил, что Николай Николаевич Колиберский – выдающийся человек, который прославил Псков далеко за его пределами и даже за границами России.

На церемонии открытия мемориальной доски также присутствовали внуки Николая Колиберского, врио руководителя региональной общественной приемной «Единой России» Елена Бибикова, депутат Псковской городской Думы Анна Дмитриева, представители общественности, ученики и педагоги школы.

  • Мемориальную доску заслуженному учителю РСФСР Николаю Колиберскому открыли на школе №1 в Пскове
    Фото: администрация Пскова
  • Мемориальную доску заслуженному учителю РСФСР Николаю Колиберскому открыли на школе №1 в Пскове
    Фото: администрация Пскова
  • Мемориальную доску заслуженному учителю РСФСР Николаю Колиберскому открыли на школе №1 в Пскове
    Фото: администрация Пскова
  • Мемориальную доску заслуженному учителю РСФСР Николаю Колиберскому открыли на школе №1 в Пскове
    Фото: администрация Пскова

Отметим, Николай Колиберский учился в школе №1 с 1907 по 1916 годы, а через два года начал преподавать русскую словесность. Его методика преподавания была уникальной и основывалась на его личных качествах – доброте, вежливости и внимательности.

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