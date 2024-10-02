Латвия разместила на границе с Псковской областью боевые группы с ракетами ПВО
В регионе Латгалия, который граничит с Псковской областью, развернуты мобильные боевые группы военно-воздушных сил Латвии, оснащенные ракетами противовоздушной обороны. Об этом со ссылкой на министра обороны Латвии Андриса Спрудса пишет Delfi.lv.
Кроме того, на границе установлены специальные радары, предназначенные для обнаружения БПЛА.
Delfi пишет, что такое решение принято из-за беспилотника, который, по утверждению латвийских властей, упал 7 сентября в районе города Резекне. В латвийском Минобороны сообщали, что дрон попал в воздушное пространство страны с территории Белоруссии.
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