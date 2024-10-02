Жителям Великолукского района вручили удостоверения «Ветеран боевых действий»
Жителям Великолукского района вручили удостоверения «Ветеран боевых действий». Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин в своём Telegram-канале.
Удостоверение вручается за выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
В мероприятии приняли участие сами военнослужащие, их родственники и сотрудники филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Великолукскому району.
Алексей Кузьмин поздравил военнослужащих и поблагодарил их за силу воли, самоотверженность, профессионализм, проявленные при выполнении поставленных задач.
«Старший социальный координатор филиала фонда Олеся Коротченкова также поблагодарила отважных мужчин за проявленный героизм и напомнила им, что теперь они в полной мере смогут пользоваться поддержкой нашего государства», – подчеркнул Алексей Кузьмин.
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