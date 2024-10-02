«Мы их очень ждали». В школы Пскова пришли работать 68 молодых специалистов

19:35, 02 октября 2024, ПАИ

Каково ожидание и какой оказалась реальность, в чём уверены, а к чему ещё не готовы юные учителя и как их приняли на первом месте работы – в репортаже Псковского агентства информации.

Давно не было таких обнадёживающих фактов, что к работе в школах приступает по несколько молодых специалистов. Например, только в 9-й школе Пскова с 2 сентября начали работать четверо – два учителя труда и технологии, один преподаватель физкультуры и логопед.

Исполняющая обязанности директора школы № 9 Наталья Борисенко, которую, кстати, назначили на эту должность 26 июля, уже замечает энтузиазм, с которым работают новые коллеги.

Наталья Юрьевна отмечает, что всего в их учебном заведении трудится 40 педагогов, их средний возраст – 45 лет. Педагогический стаж некоторых учителей внушает огромное уважение: 46, 47 и даже 52 года!

Многие из них сами вышли из педагогических династий или стали их основателями: в их детях настолько сильно желание преподавать, что они не могут представить себя в другой профессии.

У учителя труда и технологии Анастасии Смирновой, выпускницы этого года, окончившей факультет дизайна и технологий ПсковГУ, и мама, и бабушка, и дедушка – педагоги. «Никуда мне было не деться», – рассуждает юный преподаватель, называя свой путь в школу «тернистым».

«Поднимите ваши лапки»

Дело в том, что она планировала она стать конструктором одежды, а на втором курсе вуза начала участвовать в проектах обучения детей. Поработала в Артеке, создавала с ребятами коллекцию одежды в русском народном стиле.

Так Анастасия Смирнова поняла, что одного конструирования мало, что педагогика и технология должны сочетаться. И теперь она их соединяет на уроках у девочек с 5-го по 9-й класс.

На уроке технологии в 6-м «А» девочки изучают на практике работу на электрических швейных машинках. Педагог каждой раздаёт заготовочки, называя их ласково «тканюшками».

«За последнюю машинку не садимся, – предупреждает она. – Что-то петляет, я мастера вызову или сама её разберу. Соблюдаем правило: лапка у нас опущена, под иглу руки не суём. Опускаем наши лапки, аккуратно давим на педальку...»

«А вдруг она взорвётся?» – недоверчиво спрашивает одна из учениц, окинув машинку взглядом.

«Для этого надо очень постараться», – улыбается учитель.

Девчонки усердствуют – видно их искреннее желание научиться мастерству. И позже поделятся мнением: «Надо не ерундой всякой заниматься типа приготовления бутербродов, а шитьём».

Педагог в свою очередь говорит, что в программу технологии внесено много изменений, сделан уклон в сторону компьютеризацию и теории, и от этого никуда не деться.

«Люблю детей»

«Я им пытаюсь преподнести всё с практической точки зрения: я же конструктор одежды. Кстати, по этой специальности и пошли работать мои однокурсницы на производство. А я в магистратуру поступила на педагогическое направление. Люблю детей, мне нравится их движение, их любопытство и энергетика».

Анастасия признаётся, что с опаской шла на свой первый урок: «Не знаешь, чего от детей ждать». А они ждали от неё интереса к делу, к предмету.

К тому же планы у учителя самые что ни на есть самые масштабные – создать театр мод. «Не знаю, получится ли, но девчонки загорелись, и я вместе с ними», – отмечает она.

Пока беседуем с Анастасией, в кабинет не раз заходит учитель физкультуры Ирина Горте, как выяснилось, имеющая 42 года педагогического стажа. Она заботливо пытается включить нам настольную лампу, у неё не сразу получается, но дело доведено до конца.

«Вы не представляете, как мы рады молодёжи, это так здорово! – говорит Ирина Юрьевна. – Раньше приходили, конечно, молодые учителя, но мало. Обновление-то должно быть. Молодых должны молодые учить, им друг с другом интересно, между ними не стоят поколения. Поэтому мы их очень ждали и готовы им помогать».

Мужская работа

Похвастать молодым педагогом могут и мальчишки 9-й школы. Напарником Анастасии, учителем труда и технологии стал третьекурсник того же факультета Псковского госуниверситета Максим Мяндин.

Анастасия и Максим работают в отличном тандеме, тем более знакомы с вуза, вместе играли в студенческом театре в одном спектакле – «У войны не женское лицо».

Ученики Максима во время урока занимаются сугубо мужской работой – шлифовкой заготовок из яблоневого дерева для будущего сувенира, кстати ко Дню учителя.

«Сделаем каждый свой, – наставляет молодой учитель. – Работаем поступательными движениями либо круговыми, пока не пропадут рубцы и древесина не станет гладкой. Кому колокольчик, кому листок?»

Трафареты розданы – впереди работа с аппаратом для выжигания.

Кстати, Максим тоже выходец из педагогической семьи: прабабушка трудилась учителем русского языка и литературы.

«Но мама удивилась моему решению пойти в школу. Говорит, не думала, что стану педагогом, что потянет к этой профессии. А мне нравится! Стараюсь быть на одной волне с ребятами, но не даю им расслабляться», – говорит Максим и уточняет, что в программу всё же рискнёт внести свои коррективы – добавит резьбу по дереву с помощью ножей и стамесок.

«Практика – это главное. Мужики должны работать руками. Меня отец, сварщик, учил и варить, и с деревом работать», – сообщает он.

Что характерно, и ребятам нравится руками работать, они с удовольствием об этом говорят.

Их учителю-трудовику тоже ещё предстоит потрудиться – окончить вуз. Пока ему идут навстречу и в школе, и в университете, но Максим задумывается об индивидуальном графике обучения. Главное – никого не подводить. Кстати, половина ребят из его группы также пошла работать в школы учителями труда.

Как сказала учитель начальных классов 9-й школы, педагог с 40-летним стажем Любовь Анисимова, образование – это основа основ нашего общества и дети ходят в школу, чтобы жить.

«В любое время, даже в самое экономически сложное, были трудности в социуме, но не в учёбе. Сейчас нравственные ценности немного другие, и нам сложнее», – размышляет Любовь Михайловна.

А сохранять и укреплять их придётся тем, кто сегодня приходит в школы. Только так. Таковы жизнь и её законы.