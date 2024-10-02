Михаил Ведерников призвал жителей области принять участие в акции «БумБатл»

17:55, 02 октября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона принять участие в акции по сбору макулатуры «БумБатл». Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Акция проходит уже пятый год подряд по всей стране в поддержку президентского нацпроекта «Экология». В прошлом году в Псковской области было собрано 20 тонн макулатуры, напомнил Михаил Ведерников.

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф. Коллективные заявки принимаются по 10 ноября, индивидуальные – по 15 ноября. После регистрации нужно выбрать на карте пункт приема, отнести туда бумагу, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет.

Победители в категориях «вузы» и «колледжи» приедут на экскурсию в «зеленый офис» в Москве, лидеры «школьного» зачета встретятся с блогером, а для самых юных экологов проведут «бумажный праздник» в детском саду.

Участвовать в акции можно и семьями, обратил внимание глава регионаю Победители в семейной номинации получат в подарок поездку в столицу, билеты на культурное мероприятие и фотосессию.