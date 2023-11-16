20 тонн макулатуры собрано жителями Псковской области в рамках «БумБатла»

12:13, 16 ноября 2023, ПАИ

Сколько тонн бумаги собрали участники из Псковской области в рамках всероссийской акции «БумБатл» и достигнуты ли основные цели акции, рассказали участники пресс-конференции в медиацентре ПАИ, среди которых председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачёва, а также заместитель председателя Псковского регионального отделения Всероссийского экологического движения «Экосистема» Виктория Посадская.

По словам Алеси Михачёвой, в первую очередь в акции проявили себя дети, школы и детские сады. Всего на территории Псковской области силами участников акции «БумБатл» удалось собрать 20 тонн макулатуры, из некоторых районов груз вторсырья ещё не вывезли, поэтому конечный объём мусора, собранного в рамках акции, ещё будет увеличиваться.

«Это интересно ребятам, это включение в экологическое просвещение. Потому что проводились экоуроки. Даже для себя я вынесла много нового и интересного. Теперь есть школы, которые хотят продолжать сбор макулатуры», – отметила руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области. По мере масштабирования проекта экопривычки у подрастающего поколения вырабатываются активнее, считает Алеся Михачёва.

О том, как изменилось экомышление за последнее время, рассказала заместитель председателя Псковского регионального отделения Всероссийского экологического движения «Экосистема» Виктория Посадская.

«Безусловно, меняется мышление людей. И не потому, что экология становится популярнее, хотя сейчас – это популярная тема. В принципе, меняется сознание людей, что это важно, и мы хотим менять в своей жизни, в своей стране благодаря таким навыкам, как сортировка отходов», – подчеркнула она.

Акция проводится не в первый раз, но получила серьёзное освещение и прошла при участии региональных и районных властей Псковской области, отметил в свою очередь Сергей Грахов.

«Не было цели собрать как можно больше. Была задача, чтобы люди отправили бумагу на вторичную переработку. Чтобы поняли, что нужно культурно обращаться с вещами, в идеале – перейти на замкнутый цикл, когда товары, которые мы потребляем, потом – фактически никакие производные не отправляются на свалку. Эта акция – ещё один шаг на пути к культурному, правильному обращению с вторсырьём. Спасибо всем, кто участвовал, кто откликнулся. Приятно, что количество участников было достаточно большое», – сказал Сергей Грахов.

Всероссийская акции «БумБатл» прошла в рамках реализации нацпроекта «Экология», инициированного президентом Владимиром Путиным.