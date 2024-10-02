Суд Швейцарии отклонил апелляцию по делу фигуристки Валиевой

17:56, 02 октября 2024, ПАИ

Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение CAS о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил и лишили медалей чемпионатов Европы и России, а также переместили национальную сборную на третье место по итогам командного турнира на Олимпийских играх, где выступала Камила Валиева. Отстранение отсчитывается от конца 2021 года.

В апелляции сторона защиты утверждала, что арбитры CAS не имели права рассматривать дело, ведь фигуристка не давала согласия для начала арбитража. Также сторона Валиевой уповала на чрезмерное освещение обстоятельств дела в СМИ и недостаточном внимании к понятию «защищённое лицо», что позволило бы сократить срок дисквалификации. Суд отклонил все доводы.

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