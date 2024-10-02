Зубров заметили в Псковской области

17:56, 02 октября 2024, ПАИ

Три зубра попали в фотоловушку в одном из охотничьих угодий региона. Об этом в своем Telegram-канал сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Эти животные в наших лесах не водятся, поэтому событие крайне необычное. Зубр – редкое краснокнижное животное», – отметил глава региона.

Он добавил, что самая северная популяция зубра в Республике Беларусь находится в Верхнедвинском и Россонском районах, граничащих с нашей областью. «Скорее всего, животные забрели в наши леса оттуда», – заключил Михаил Ведерников.