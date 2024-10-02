Генераторы, стройматериалы и бензопилы: очередная партия груза отправится на передовую из Псковской области

18:17, 02 октября 2024, ПАИ

В Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области состоялась погрузка помощи для фронта. Об этом ПАИ сообщили в центре.

Для военнослужащих на передовую отправятся генераторы, строительные материалы и бензопилы.

«Спасибо всем, кто помогает закрывать заявки по потребностям наших защитников», – поблагодарили специалисты регионального ресурсного центра.