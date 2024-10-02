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Общество

В Псковском музее-заповеднике прошли экскурсии ко Дню пожилого человека

Сегодня во Дворе Постникова в Псковском музее-заповеднике прошли экскурсии ко Дню пожилого человека, который традиционно отмечается 1 октября. Специалисты музейного образовательного центра презентовали гостям выставку «Шедевры из собрания Музея архитектуры имени А. В. Щусева. Десять веков русской архитектуры». Об этом ПАИ сообщили в музее.

В Псковском музее-заповеднике прошли экскурсии ко Дню пожилого человека. Фото: Псковский музей-заповедник

Это передвижной выставочный проект, который демонстрирует богатейшую историю развития отечественной архитектуры со Средневековья до конца ХХ века. На примере предметов из коллекции Музея архитектуры имени А. В. Щусева посетители увидели разнообразие зданий в разных регионах России, взаимосвязь и непрерывность развития архитектурных школ, течений и стилей.

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