Адресную помощь оказали пенсионерке волонтёры из Пыталовского округа

19:50, 02 октября 2024, ПАИ

В Пыталовском муниципальном округе специалисты Молодёжного центра и студенты Пыталовского филиала ОМК оказали адресную помощь пенсионерке Нине Савостьяновой. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

Уже не первый год в честь Дня пожилых людей Молодёжный центр проводит акцию оказания волонтёрской помощи пожилым людям «Руки помощи». Благодаря работе волонтёров жизнь пожилых людей становится проще и радостнее.

Помочь Нине Савостьяновой на её огородном участке отозвались студенты. За час ребята и специалисты центра вскопали грядки под клубнику, выкорчевали корни, освободили от сорняков проходы, пропололи цветы, принесли новую землю в грядки, а также подготовили участок для будущей вспашки.

Нина Савостьянова всю жизнь трудилась на благо Пыталовского района и с первых дней начала СВО активно помогает в сборе гуманитарной помощи. Овощи с грядок она отправляет на переработку – из них потом делают готовые суповые наборы для бойцов.