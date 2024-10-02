Режиссёр Русского драмтеатра Удмуртии – о «Больших гастролях» в Пскове: Мы везём всё самое-самое лучшее

23:11, 02 октября 2024, ПАИ

Гастроли Русского драматического театра Удмуртии пройдут в Пскове с 22 по 27 октября. Театр представит четыре спектакля – русскую и мировую классику, а также современную драматургию. Что ждёт зрителя и какие ожидания от гастролей у труппы, рассказал главный режиссёр Русского драмтеатра Удмуртии Яков Ломкин в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

«Это всегда волнительно. Это такое позитивное волнение: оно имеет не разрушительную, а созидательную энергию. Это и ответственно, конечно. С другой стороны, ты понимаешь: те спектакли, которые могут быть суперхитовыми у одного зрителя, на одной земле, в других обстоятельствах могут совершенно по-другому звучать. Всегда реакции отслеживаем. Даже аплодисменты, которые звучат в определённых местах, абсолютно непредсказуемы. Иногда другие акценты попадают в поле зрения зрителей. Это всегда интересно, любопытно и, опять же, волнительно», – сказал Яков Ломкин.

Он также отметил, что 22 и 23 октября в Пскове будет показ спектакля-фантазии «Дама Пик» по мотивам «Пиковой дамы» и «Сцены из Фауста». Также режиссёр пригласил псковичей и гостей города на спектакль «Только для женщин», который пройдёт на сцене Псковского драмтеатра 24 и 25 октября, и на иронический детектив Пауля Портнера «Ножницы», который представят 26 октября. Завершится гастрольный тур 27 октября спектаклем «Король Лир».

Отметим, показы спектаклей пройдут в рамках программы «Большие гастроли» (направление «Межрегиональная программа»).