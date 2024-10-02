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Семейная пара медиков поступила на работу в Островскую межрайонную больницу

В Островскую межрайонную больницу пришла работать молодая семейная пара: врач-невролог Михаил Тимофеев и врач – акушер-гинеколог Софья Мовчан (Тимофеева). Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Михаил Тимофеев закончил обучение в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова в 2024 году.

Его путь в медицину начался с работы медбратом, где он приобрёл ценный опыт в различных условиях. Во время пандемии COVID-19 он работал в Санкт-Петербурге и Псковской городской больнице, а также стажировался в Центре имени Алмазова и больнице Боткина.

Благодаря своему обширному опыту готов оказывать помощь пациентам с различными заболеваниями нервной системы. Кроме того, Михаил Тимофеев делился своими знаниями, преподавая в Псковском государственном университете.

Софья Тимофеева также окончила Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова в этом году. Как и у мужа, её профессиональный путь начался с работы медсестрой.

Во время пандемии она работала в инфекционной больнице, где приобрела бесценный опыт. Сегодня Софья Александровна активно преподаёт анатомию и акушерство-гинекологию в Псковском государственном университете, передавая свои знания и навыки будущим врачам.

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