Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом празднуют сегодня

07:07, 03 октября 2024, ПАИ

Каждый год 3 октября в различных странах проходят мероприятия, посвященные Всемирному дню трезвости и борьбе с алкоголизмом, сообщает calend.ru.

Эта дата не является официальной, так как не была утверждена ни одной международной организацией. Тем не менее медики и социальные работники по всему миру поднимают тревогу и призывают общество обратить внимание на проблему алкоголизации и её последствия.

Считается, что 3 октября выбрано в качестве дня, посвященного трезвости и борьбе с алкоголизмом, в честь Джона Финча – общественного деятеля из США конца XIX века, который активно боролся с пьянством. Он посвятил свою жизнь просвещению населения своего штата, проводя лекции и семинары о вреде алкоголя и методах борьбы с алкоголизмом.