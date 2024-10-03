Вполне осенняя погода ждёт жителей Северо-Запада
Массивы туч атмосферного фронта появились у западных границ России, сообщает метеоцентр «Фобос».
Сегодня фронтальная облачность продолжит клубиться на севере и северо-западе Русской равнины, здесь в полосе от Арктики до побережья Балтики пройдут дожди, наиболее сильные в Калининградской области, отмечают синоптики.
При этом жителей Севера и Северо-Запада ждёт вполне осенняя погода с дневной температурой от +8 до +13 градусов, добавили в «Фобосе».
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