Вполне осенняя погода ждёт жителей Северо-Запада

07:30, 03 октября 2024, ПАИ

Массивы туч атмосферного фронта появились у западных границ России, сообщает метеоцентр «Фобос».

Сегодня фронтальная облачность продолжит клубиться на севере и северо-западе Русской равнины, здесь в полосе от Арктики до побережья Балтики пройдут дожди, наиболее сильные в Калининградской области, отмечают синоптики.

При этом жителей Севера и Северо-Запада ждёт вполне осенняя погода с дневной температурой от +8 до +13 градусов, добавили в «Фобосе».