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Общество

Магнитная буря вновь обрушится на Землю

Магнитная буря ожидается на Земле в четверг вечером после 21:00, а утром в пятницу она достигнет уровня G3. По прогнозам, буря завершится в субботу вечером. Об этом написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

Он отметил, что во вторник на Солнце начался новый период активности, который подтвердился сильной вспышкой. Это приведет к мощным и продолжительным магнитным бурям.

Михаил Леус добавил, что в воскресенье геомагнитное поле все ещё будет испытывать слабые возмущения, которые не достигнут уровня магнитных бурь. Спокойное состояние магнитосферы ожидается только в начале следующей недели, пояснил он.

Важно помнить, что магнитные бури могут вызывать сбои в работе энергосистем, нарушать коротковолновую связь и работу навигационных систем, а также приводить к сбоям напряжения в промышленных сетях. Повышенная солнечная активность может расширить область наблюдений полярных сияний, заключил специалист.

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