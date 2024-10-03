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Общество

29% псковичей не носят при себе наличные деньги

Цифровизация и развитие банковских сервисов мотивируют псковичей отказаться от купюр и банкнот. 29% горожан вообще не имеют наличных в кармане, сообщается в опросе SuperJob.

Каждый третий пскович в возрасте до 34 лет уже отказался от наличности в кармане, среди граждан в возрасте от 35 до 44 лет — каждый четвертый не носит с собой наличных денег (26%), а среди тех, кто старше, — каждый пятый (21%).

56% псковичей обычно носят с собой наличность, причем чаще всего это мужчины, чем женщины (60% против 52% соответственно). Купюры и монеты чаще носят при себе те, кто старше (60% в возрасте от 45 лет), и те, кто получает от 50 до 100 тыс. руб. (63%).

39% опрошенных рассказали, что носят в кошельке до 3 тысяч рублей, и лишь 5% — более 20 тысяч. За 14 лет инфляция составила более 160%, средняя сумма в кошельках выросла с 2000 до 5000 рублей.

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