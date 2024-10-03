Врач: После операции на глазах у пациентов массово возвращается близорукость

09:47, 03 октября 2024, ПАИ

Доля детей и подростков с миопией (научное название близорукости) за последние 33 года значительно выросла. Если в 1990-м проблемы со зрением были у четверти несовершеннолетних (24,32 процента), то в 2023-м — более чем у трети (35,81). При этом хуже всего видят вдаль жители Восточной Азии (35,22 процента), горожане (28,55), девочки (33,57) и старшеклассники (45,71), пишет РИА Новости.

В некоторых странах очки или контактные линзы требуются абсолютному большинству детей: в Японии — 85,95 процента, в Южной Корее — 73,94. На третьем месте с большим отставанием от лидеров — Россия: 46,17 процента. В первую десятку также вошли Сингапур (44,05), Китай (41,11), Греция (38,28), Италия (33,15), Индонезия (32,68), Мексика (32,48), Малайзия (31,88).

В некоторых странах распространение миопии остается на уровне статистической погрешности. В Буркина-Фасо — 1,37 процента близоруких детей, в Уганде — 1,28, а в Парагвае — 0,98. В Африке заболевание встречается в семь раз реже, чем в Восточной Азии. Ученые спрогнозировали, что к 2040-му в мире будет 36,59 процента несовершеннолетних со слабым зрением, к 2050-му — уже 39,8 процента, а это 740 миллионов человек.

Крайне важна наследственность. Ребенку передается именно предрасположенность к близорукости, а не сама патология. Если миопия наблюдается у одного из родителей — вероятность составляет 31 процент, а если у обоих — то 46 процентов.

Существует также зависимость между миопией и учебным процессом. Так, в Гонконге и Сингапуре очень рано начинаются довольно интенсивные дошкольные занятия — с двух и трех лет соответственно. Тогда как хорошее зрение жителей Африки может объясняться низким уровнем грамотности и поздним началом формального образования.

«Мы с коллегами больше двадцати лет делаем операции лазерной коррекции дальнозоркости и близорукости. И такого массового возврата миопии после операций, как в последние пять-семь лет, раньше не наблюдали. Человек делает коррекцию, а через год-два у него уже минус 1-1,5 диоптрии, — отметила заведующая офтальмологическим отделением одной из клиник Наталья Калинина. — Мы считаем, что это за счет зрительной нагрузки на близком расстоянии. Все-таки раньше так много телефоном не пользовались. Невозможно было представить, чтобы люди куда-то смотрели вблизи по двенадцать часов в сутки».

По мнению врача, высокая позиция России в списке самых «близоруких» стран может быть связана с развитой сетью высокоскоростного интернета, благодаря которой можно безотрывно пользоваться смартфоном.

Калинина считает, что исправить ситуацию практически нельзя. «Я не могу сказать пациенту: «Не пользуйтесь телефоном и компьютером». Это глупая, невыполнимая рекомендация. Безопасное для глаз расстояние до экрана — три метра, но мы же не можем держать телефон в трех метрах от глаз», — объясняет эксперт. Она сомневается, что массовый запрет телефонов в школах поможет — ученики все равно будут пользоваться устройствами дома.

Доказательная медицина рекомендует детям как можно больше времени проводить на улице — недостаток солнечного света также ухудшает зрение. Помогают некоторые виды спорта, например, большой и настольный теннис, где глаза постоянно следят за мячом на близком и дальнем расстоянии.