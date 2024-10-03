Восемь педагогов из Псковской области представляют регион на форуме классных руководителей

11:21, 03 октября 2024, ПАИ

Восемь педагогов из Псковской области представляют регион на Всероссийском форуме классных руководителей в Москве, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Классные руководители из Печорского и Опочецкого муниципальных округов, Себежского и Пустошкинского районов, Пскова и Великих Лук прошли многоэтапный отбор среди 40 тысяч педагогов.

В состав делегации от региона также вошли представители органов местного управления в сфере образования, Псковского областного института повышения квалификации работников образования, педагогического сообщества региона.

«Перед началом форума чувствуется легкое волнение, смешанное с ожиданием. Я очень надеюсь завести новые знакомства и обменяться опытом с более опытными коллегами, а также узнать о лучших практиках в образовании. Для меня форум — это важный шаг в моем профессиональном развитии», — отметила педагог из Печорской школы №3 Дарья Саханкова.

Среди ключевых тем Всероссийского форума классных руководителей — воспитание молодежи на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, взаимоотношения в педагогическом коллективе, безопасность учителей и учеников, инструменты и подходы к профориентации.

Всероссийский форум классных руководителей проводится в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Организатором форума выступает Министерство просвещения РФ. Повышение престижа профессии учителя является одной из ключевых задач национального проекта «Образование».