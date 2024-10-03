Бриллиантовую свадьбу празднует пара, с которой началось спортивное ориентирование в Псковской области

11:27, 03 октября 2024, ПАИ

60-летнюю годовщину со дня свадьбы празднуют одни из первых ориентировщиков в Псковской области Валентин и Алла Никитины. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.

Валентина Никитина признают основателем спортивного ориентирования на Псковщине. Кроме того, он является почётным гражданином Пскова.

«Валентин Алексеевич – это такой центр, без которого неизвестно, как бы состоялось спортивное ориентирование на Псковской земле. У него внутри живёт любовь к спортивному ориентированию. Всегда много желающих поруководить, быть лидером, но мало кто осознает, что это тяжелый ежедневный труд. Алла Сергеевна Никитина, его супруга, – верный помощник Валентина Алексеевича. Именно благодаря семье Никитиных Псковская область до сих пор является одной из сильнейших в спортивном ориентировании», – считает ветеран спортивного ориентирования Псковской области Евгения Малых.

Спортивная династия Никитиных началась с Валентина и Аллы. Сейчас она насчитывает четыре поколения, в каждом из которых есть спортсмены, добившиеся высоких результатов, – всего девять мастеров спорта, чемпионы России и СССР, а также члены сборных России и Советского Союза. Напомним, что недавно Екатерина Никитина стала бронзовым призёром чемпионата России по спортивному ориентированию.

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