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Бриллиантовую свадьбу празднует пара, с которой началось спортивное ориентирование в Псковской области

60-летнюю годовщину со дня свадьбы празднуют одни из первых ориентировщиков в Псковской области Валентин и Алла Никитины. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.

Бриллиантовую свадьбу празднует пара, с которой началось спортивное ориентирование в Псковской области. Фото здесь и далее: предоставил Алексей Никитин

Валентина Никитина признают основателем спортивного ориентирования на Псковщине. Кроме того, он является почётным гражданином Пскова.

«Валентин Алексеевич – это такой центр, без которого неизвестно, как бы состоялось спортивное ориентирование на Псковской земле. У него внутри живёт любовь к спортивному ориентированию. Всегда много желающих поруководить, быть лидером, но мало кто осознает, что это тяжелый ежедневный труд. Алла Сергеевна Никитина, его супруга, – верный помощник Валентина Алексеевича. Именно благодаря семье Никитиных Псковская область до сих пор является одной из сильнейших в спортивном ориентировании», – считает ветеран спортивного ориентирования Псковской области Евгения Малых.

Спортивная династия Никитиных началась с Валентина и Аллы. Сейчас она насчитывает четыре поколения, в каждом из которых есть спортсмены, добившиеся высоких результатов, – всего девять мастеров спорта, чемпионы России и СССР, а также члены сборных России и Советского Союза. Напомним, что недавно Екатерина Никитина стала бронзовым призёром чемпионата России по спортивному ориентированию.

Семья Никитиных

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