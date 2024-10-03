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Общество

Молодёжь Пскова приглашают на конкурс социальной рекламы «7Я»

Псковская областная общественная организация «Ассоциация гуманитарной культуры» приглашает молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет принять участие в Молодежном фестивале социальной рекламы «7Я». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

На конкурс участники могут заявить свои рекламные работы в одной из 7 номинаций: «Мобильное видео», «Технологии новой реальности», «Классика печати», «Социальный видеоролик», «Социальный аудиоролик», «Социальная инфографика», «Территориальный брендинг».

Зрители увидят лучшие проекты 20 ноября.

Все участники фестиваля получат сертификаты, а победители будут награждены дипломами и подарками.

Заявку вместе с работой необходимо прислать по адресу: majmin.pskgu@gmail.com до 1 ноября.

Мероприятие проводится по проекту «Псковские легендарные "скобы" как скрепы семейных ценностей», поддержанному правительством Псковской области. Руководитель – доктор филологических наук, профессор кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного, директор центра русского языка и культуры имени профессора Е. А. Маймина Аида Разумовская.

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