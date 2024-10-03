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Общество

Ротовский дом культуры отремонтировали в Печорском муниципальном округе

Ремонт завершили в Ротовском сельском доме культуры в Печорском муниципальном округе, сообщил глава округа Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.

  • Ремонт завершили в Ротовском сельском доме культуры в Печорском муниципальном округе
    Фото: Телеграм-канал Валерия Зайцева
  • Ремонт завершили в Ротовском сельском доме культуры в Печорском муниципальном округе
    Фото: Телеграм-канал Валерия Зайцева
  • Ремонт завершили в Ротовском сельском доме культуры в Печорском муниципальном округе
    Фото: Телеграм-канал Валерия Зайцева

«Подрядчик заменил прогнившие лаги, уложил и покрасил дощатые полы в большом зале и подсобных помещениях, установил пластиковые оконные блоки и смонтировал новую электропроводку», – сообщил он.

Ремонт провели из средств областной субсидии, также закупили различную аппаратуру. Теперь в Доме культуры есть световой экран, проектор, акустика, пульт, вокальная радиосистема и компьютер. В обновленном Доме культуры будут проводить различные кружки и праздники, отметил Валерий Зайцев.

Проект реализован при поддержке правительства Псковской области.

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