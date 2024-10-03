Ротовский дом культуры отремонтировали в Печорском муниципальном округе
Ремонт завершили в Ротовском сельском доме культуры в Печорском муниципальном округе, сообщил глава округа Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.
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Фото: Телеграм-канал Валерия Зайцева
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Фото: Телеграм-канал Валерия Зайцева
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Фото: Телеграм-канал Валерия Зайцева
«Подрядчик заменил прогнившие лаги, уложил и покрасил дощатые полы в большом зале и подсобных помещениях, установил пластиковые оконные блоки и смонтировал новую электропроводку», – сообщил он.
Ремонт провели из средств областной субсидии, также закупили различную аппаратуру. Теперь в Доме культуры есть световой экран, проектор, акустика, пульт, вокальная радиосистема и компьютер. В обновленном Доме культуры будут проводить различные кружки и праздники, отметил Валерий Зайцев.
Проект реализован при поддержке правительства Псковской области.
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