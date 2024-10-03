Первое территориальное общественное самоуправление зарегистрировано на дальнем Завеличье в Пскове
В Пскове в округе №11 (дальнее Завеличье) официально зарегистрировано первое территориальное общественное самоуправление. ТОС «Рижский 67» находится в пределах многоквартирного дома по одноименному адресу, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы со ссылкой на депутата по округу Константина Болотина.
Члены нового ТОС уже регистрируют устав, а в ближайшее время планируют подготовить заявку на участие в грантовом конкурсе, чтобы обустроить в своем дворе автомобильную парковку.
«Поздравляю всех членов этого общественного объединения! Отдельная благодарность инициатору и члену инициативной группы дома Виталию Емельянову. Надеюсь, этому примеру последуют и другие жители нашего микрорайона. Ведь ТОС дает возможность привлекать реальные средства на решение конкретных задач по благоустройству наших дворов», – отметил депутат.
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