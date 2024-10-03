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Муниципальный этап всероссийской акции «10 000 шагов к жизни» пройдёт в Великих Луках

Муниципальный этап всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», приуроченной ко Всемирному дню сердца и Всероссийскому дню ходьбы, пройдёт в Великих Луках 5 октября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Атлетика».

Муниципальный этап всероссийской акции «10 000 шагов к жизни» пройдёт в Великих Луках. Фото: ПАИ

Маршрут акции стартует у Вечного огня, откуда участники направятся в сторону памятника «Обелиск Славы». Дальнейший путь пройдёт по маршруту остров Дятлинка – «Руины Троицкой церкви» – памятный знак, посвящённый 25-й Международной встрече воздухоплавателей – Вечный огонь.

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