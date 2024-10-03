Муниципальный этап всероссийской акции «10 000 шагов к жизни» пройдёт в Великих Луках

13:33, 03 октября 2024, ПАИ

Муниципальный этап всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», приуроченной ко Всемирному дню сердца и Всероссийскому дню ходьбы, пройдёт в Великих Луках 5 октября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Атлетика».

Маршрут акции стартует у Вечного огня, откуда участники направятся в сторону памятника «Обелиск Славы». Дальнейший путь пройдёт по маршруту остров Дятлинка – «Руины Троицкой церкви» – памятный знак, посвящённый 25-й Международной встрече воздухоплавателей – Вечный огонь.

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