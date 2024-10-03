Сбой произошел в мессенджере Telegram

14:21, 03 октября 2024, ПАИ

Сбой произошел в работе мессенджера Telegram, его фиксируют интернет-пользователи.

У пользователей возникают проблемы с отправкой сообщений, а чаты и каналы не прогружаются. Также не работает поиск в чатах, а медиа долго загружаются.

Причины сбоя в работе мессенджера пока не уточняются.