Стартовал приём заявок на участие в Кубке Пскова по волейболу

14:56, 03 октября 2024, ПАИ

Стартовал приём заявок на участие в Кубке Пскова по волейболу среди мужских и женских команд, который пройдёт с 26 октября по 29 декабря. Об этом сообщается в группе Pskov Volleyball Club в соцсети «ВКонтакте».

В состав команд могут войти спортсмены 2012 года рождения и старше. Заявки подаются в судейскую коллегию не позднее 14 октября.

Заседание коллегии совместно с представителями команд пройдёт 14 октября в 18:00 в судейской Дома спорта в Пскове.

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