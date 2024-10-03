Офис Детского фонда в Пскове переедет в новое здание до конца года

15:09, 03 октября 2024, ПАИ

Офис регионального отделения Детского фонда переедет в Пскове в новое место. Об этом сообщила координатор программ отделения Кристина Елецкая на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«Мы находились на улице Яна Фабрициуса, 2А в налоговой службе. Сейчас офис фонда вместе с вещевым складом переехал на Инженерную, 68», – отметила Кристина Елецкая.

Чуть позже вещевой склад останется на улице Инженерной, а офис переедет на Конный переулок, 7А. «Когда переедем – вопрос времени, там нужно делать ремонт. Надеемся до конца года переехать», – заключила гостья медиацентра.