Офис Детского фонда в Пскове переедет в новое здание до конца года
Офис регионального отделения Детского фонда переедет в Пскове в новое место. Об этом сообщила координатор программ отделения Кристина Елецкая на круглом столе в медиацентре ПАИ.
«Мы находились на улице Яна Фабрициуса, 2А в налоговой службе. Сейчас офис фонда вместе с вещевым складом переехал на Инженерную, 68», – отметила Кристина Елецкая.
Чуть позже вещевой склад останется на улице Инженерной, а офис переедет на Конный переулок, 7А. «Когда переедем – вопрос времени, там нужно делать ремонт. Надеемся до конца года переехать», – заключила гостья медиацентра.
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