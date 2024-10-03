Тренировка по пресечению теракта в школе прошла в Великих Луках
2 октября в Великих Луках прошла тренировка по пресечению террористического акта, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.
В тренировке принимали участие сотрудники УФСБ, УМВД, Управления Росгвардии, Пограничного управления, ГУ МЧС, УФСИН России по Псковской области, а также органов исполнительной власти Великих Лук.
По легенде тренировки, группа террористов проникла на территорию школы, где захватила заложников и забаррикадировалась в одном из помещений.
«По итогам тренировки подготовлены предложения, направленные на повышение уровня готовности сил и средств к реагированию на угрозы террористического характера на объектах массового пребывания людей», - отметили в пресс-службе ведомства.
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