Тренировка по пресечению теракта в школе прошла в Великих Луках

15:10, 03 октября 2024, ПАИ

2 октября в Великих Луках прошла тренировка по пресечению террористического акта, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В тренировке принимали участие сотрудники УФСБ, УМВД, Управления Росгвардии, Пограничного управления, ГУ МЧС, УФСИН России по Псковской области, а также органов исполнительной власти Великих Лук.

По легенде тренировки, группа террористов проникла на территорию школы, где захватила заложников и забаррикадировалась в одном из помещений.

«По итогам тренировки подготовлены предложения, направленные на повышение уровня готовности сил и средств к реагированию на угрозы террористического характера на объектах массового пребывания людей», - отметили в пресс-службе ведомства.