Что такое древлехранилище, рассказала специалист Псковского музея-заповедника

16:02, 03 октября 2024, ПАИ

Что такое древлехранилище, объяснила начальник древлехранилища Псковского музея-заповедника Наталья Родникова в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Это сердце Псковского музея-заповедника. То собрание, которое хранится в древлехранилище – бесценно и считается одним из крупнейших собраний и коллекций в России», – почеркнула она.

Наталья Родникова объяснила, что называется именно «древлехранилище» поскольку является старорусским словом от слова «издревле».

«Сейчас это слово употребляется и среди церковнослужителей, образуются новые древлехранилища при храмах, монастырях, где тоже работают древлехранители – люди, которые «стерегут» историю и хранят какие-то древние манускрипты, документы», – уточнила она.

Эксперт рассказала, что сотрудники древлехранилища изучают коллекции для того, чтобы вводить в научные обороты новые исторические факты, документы, книги, каталоги. Задача хранителей также состоит в том, чтобы дело не доходило до реставрации.

«Древлехранилище это, в первую очередь, коллекция древних рукописей, старопечатных русских и европейских книг, документов. Сейчас мы говорим в первую очередь о письменных источниках», – заметила Наталья Родникова и уточнила, что в научных кругах древлехранилище называют «библиотекой библиотек».

Посещать древлехранилище могут только исследователи, которые занимаются наукой. Сейчас стремятся сделать абониментное посещение, чтобы у других посетителей также была возможность узнать про историю древлехранилища, заключила Наталья Родникова.