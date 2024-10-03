Штрафы со скидкой и меры поддержки участников боевых действий обсудили северо-западные депутаты в Калининграде

15:32, 03 октября 2024, ПАИ

В работе постоянных комитетов Парламентской ассоциации Северо-Запада России в Калининграде принимают участие псковские законодатели. Вице-спикер Александр Братчиков обсуждает с коллегами по федеральному округу вопросы экономической политики, Алексей Севастьянов – правовые вопросы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Традиционно в рамках межпарламентского взаимодействия депутаты законодательных органов рассматривают подготовленные в регионах проекты федеральных законов, обращения на уровень правительства и Госдумы, а также обмениваются успешными местными практиками.

«Мы получили информацию по очень актуальным для Псковской области вопросам. Во-первых, коллеги поделились успешными примерами вовлечения в хозяйственный оборот объектов культурного наследия с участием как государственного, так и частного финансирования. Во-вторых, узнали о практике Калининградской области по привлечению инвесторов на территорию свободной экономической зоны», - обозначил актуальнее темы Александр Братчиков.

На заседании также была рассмотрена законодательная инициатива о дополнении Кодекса РФ об административных правонарушениях положением, предоставляющим субъектам РФ возможность устанавливать на региональном уровне правило об уплате административных штрафов в половинном размере в случае погашения не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. Члены постоянного комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным вопросам поддержали предложенную поправку.

Среди вопросов повестки постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам Алексей Севастьянов выделил две инициативы о дополнительных мерах поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей. Речь идёт о 50-процентной компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, а также платы за совершение нотариальных действий.

«Правильные, актуальные и своевременнее инициативы», - прокомментировал депутат принятое членами комитета решение о поддержке законопроектов.

Коллегиальная позиция Парламентской ассоциации Северо-Запада России по поддержанным постоянными комитетами вопросам будет сформулирована на предстоящей конференции с участием делегаций всех законодательных органов СЗФО.