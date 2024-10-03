Поймать птичку: Как сфотографировать диких животных, рассказали специалисты Полистовского заповедника

15:52, 03 октября 2024, ПАИ

В преддверии Дня защиты животных, который отмечается в России 4 октября, специалисты Полистовского заповедника рассказали, как сделать фотографии диких животных. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заповедника.

Фотограф Полистовского заповедника Антон Кораблёв, отметил, что профессиональные фотографы дикой природы вначале изучают особенности животного, его повадки, место обитания, питание и другие факторы.

«Они много времени проводят в специально оборудованных убежищах (скрадках), вписанных в окружающий ландшафт, где человек остается скрытыми от животных. Или дежурят с фотоаппаратом наготове у водопоев, солонцов, кормушек и других мест, часто посещаемых животными. Все это требует знаний, выдержки и профессиональной аппаратуры», – сказал Антон он.

Если нет возможности караулить животное ради фотографии, то можно использовать фотоловушки.

«Для нас фотоловушка это не просто возможность сделать снимки диких животных, но инструмент научного мониторинга. Так мы узнаем о численности, местах обитания, составе фауны заповедника и исследуем другие параметры. Для того, чтобы данные мониторинга были достоверными, мы устанавливаем фотоловушки… в случайных местах», – рассказала заместитель директора Полистовского заповедника по научной работе Наталья Кузьмицкая.

В частности, оборудование крепится на стволах деревьев на высоте от 70 до 150 сантиметров от уровня земли. Объектив направляют на лесную дорогу, просеку или звериную тропу, где вероятнее всего пройдет животное. При этом дерево должно быть примерно в трех или четырех метрах от такой тропы, чтобы даже такие крупные звери, как лоси или медведи, целиком попадали в кадр. Кроме того, камера должна быть сориентирована перпендикулярно направлению движения животных.