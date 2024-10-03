Распространявших наркотики иностранцев задержали в Пскове

15:43, 03 октября 2024, ПАИ

В Пскове по подозрению в причастности к незаконному сбыту наркотиков задержан 36-летний гражданин одной из стран СНГ. Мужчину задержали в момент создания тайников у железнодорожных путей, сообщили ПАИ в псковском ЛО МВД России на транспорте.

Во время досмотра в кармане брюк злоумышленника обнаружен N-метилэфедрон массой более 20 граммов. Выяснилось, что через интернет мужчина оптом получил расфасованную партию «синтетики», чтобы затем продавать наркотики через тайники-закладки.

Задержанный приехал в Россию «на заработки» в 2023 году, но до сих пор нигде официально не работал. На родине был неоднократно судим, в России к уголовной отвественности пока не привлекался.

Также полицейские задержали ещё одного иностранца, который прибыл в Россию в 2021 году, но на работу так и не устроился. 21-летний молодой человек тоже попытался заработать на продаже наркотиков в Пскове. У него обнаружен и изъят N-метилэфедрон общей массой 1,83 грамма.

Мужчины занимались не только расспространением наркотиков, но и сами их употребляли.

Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В отношении фигурантов уголовных дел избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.