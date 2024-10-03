Бежаницкий зоотехник участвует во всероссийском конкурсе на звание лучшего в профессии
Зоотехник-селекционер из Бежаницкого района Мария Ермакова участвует в третьем всероссийском конкурсе на звание лучшего по профессии среди зоотехников-селекционеров. Конкурс проходит в Москве с 3 по 5 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
Мария Ермакова работает на бежаницком предприятии «Ударник». В хозяйстве насчитывается более 700 голов рогатого скота, а валовой надой в сентябре 2024 года превысил 3,6 тысячи тонн молока.
Профессиональное мастерство будет оценивать 70 экспертов. В судейскую группу конкурса вошел также заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Александр Никандров.
Всего в конкурсе участвуют более ста конкурсантов из России и Белоруссии. Победители будут определены в десяти номинациях.
Конкурсантам предстоит преодолеть четыре этапа испытаний, где нужно будет продемонстрировать как теоритические знания, так и практические навыки.
Отметим, что представители региона также примут участие во всероссийском совещании по вопросам племенного животноводства.
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