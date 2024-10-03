Новый томограф и высокоэффективную систему лечения раковых опухолей приобрела Псковская область по нацпроекту «Здоровье»

16:33, 03 октября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко. Темой для обсуждения стало исполнение национального проекта «Здравоохранение». Марина Гаращенко проинформировала о результатах за 9 месяцев, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

По федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» для медучреждений Псковской области закуплено шесть единиц оборудования, в том числе МРТ, на сумму более 90 млн рублей. Томограф пополнит перечень высокоточного оборудования Псковской областной клинической больницы. Сейчас в помещении, в котором будет установлен аппарат, проводится ремонт.

Также готовится помещение для установки нового оборудования в Псковском областном клиническом онкологическом диспансере. Туда по федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» закуплена система для брахитерапии с дистанционной загрузкой радионуклидного источника. «Такие аппараты высокоэффективны в лечении опухолей и оказывают минимальное воздействие на окружающие здоровые ткани пациента», — пояснила Марина Гаращенко.

Для модернизации учреждений первичного звена на средства нацпроекта уже закуплено 2,2 тысячи единиц оборудования. Большинство предназначено для оснащения новых фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности. «Их в этом году построено 26 штук, — напомнила Гаращенко. — Четыре ФАПа уже получили лицензию и начали работу. В остальных еще продолжается лицензирование и завершается благоустройство. До конца года все ФАПы начнут прием пациентов».

Марина Гаращенко также отметила, что по итогам конкурсных процедур на строительство ФАПов сформировалась экономия, на средства которой удалось согласовать и приобрести дополнительный пункт оказания первичной медпомощи. Он будет установлен в деревне Юхово Локнянского муниципального округа.

Михаил Ведерников обсудил с председателем комитета по здравоохранению ход капитального ремонта на объектах здравоохранения. На сегодня из 31 объекта работы завершены на 17. «Держите реализацию проектов по нацпроекту на особом контроле. До конца года осталось не так много времени. Все работы должны быть выполнены качественно и в срок», — заключил губернатор.