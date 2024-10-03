Как из кирпича сделали книгу, рассказала псковский художник-реставратор

17:08, 03 октября 2024, ПАИ

Как из кирпича сделали книгу, рассказала художник-реставратор архивных и библиотечных материалов Псковского музея-заповедника Вера Григораш в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Пролог XVI века– это был кирпич, потому что он когда-то был подмочен, исцементировался и представлял собой кирпич. Оказалось, что можно было что-то сделать с ним», – сказала Вера Григораш.

Она подчеркнула, что в месте, где она проходила стажировку было специальное оборудование и на тот момент была изобретена высокочастотная камера, которая была способна разделять слипшиеся страницы.

«А потом уже с каждым листом я могла работать. Там 300 листочков, и я трещинки, разрывы укрепляла, восполняла утраты, отбеливала, а потом сшивала. А после уже был готов пролог 16 века», – отметила Вера Григораш.