В Псковской области осудили бывшую таможенницу за получение взятки
Бывшего инспектора таможенного поста осудили в Псковской области за получение взятки, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
В феврале 2024 года инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста Псковской таможни получила взятку от посредника в размере ста тысяч рублей. В свою очередь, она незаконно завершила таможенную операцию с транспортным средством международной перевозки с прицепом.
Островский городской суд признал ее виновной по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий). Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также ей назначили штраф в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, в течение трех лет она не сможет занимать определенные должности.
Сумма взятки конфискована в доход государства.
В отношении посредника и взяткодателя расследование уголовных дел остается на контроле прокуратуры.
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