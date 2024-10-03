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В Псковской области осудили бывшую таможенницу за получение взятки

Бывшего инспектора таможенного поста осудили в Псковской области за получение взятки, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В Псковской области осудили бывшую таможенницу за получение взятки. Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

В феврале 2024 года инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста Псковской таможни получила взятку от посредника в размере ста тысяч рублей. В свою очередь, она незаконно завершила таможенную операцию с транспортным средством международной перевозки с прицепом.

Островский городской суд признал ее виновной по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий). Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также ей назначили штраф в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, в течение трех лет она не сможет занимать определенные должности.

Сумма взятки конфискована в доход государства.

В отношении посредника и взяткодателя расследование уголовных дел остается на контроле прокуратуры.

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