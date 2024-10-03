Мост через реку Веть в Себежском районе открыт для проезда после капремонта

17:42, 03 октября 2024, ПАИ

Мост через реку Веть (Лосьма) в Себежском районе открыт для проезда после капремонта, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Искусственное сооружение расположено на дороге Себеж - Томсино в Себежском районе. Переправа обеспечивает транспортное сообщение между трассой Толкачево-Себеж-Заситино и федеральной М-9 «Балтия».

Капитальный ремонт моста идет по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На сегодняшний день готовность объекта составляет 95%. Подрядчик возвел металлическую гофрированную конструкцию, установил очистные сооружения, а также завершил работы по устройству асфальтобетонного покрытия протяженностью 160 метров с подходами.

Сложность производства работ на объекте заключалась в большом количестве ручных работ, связанных с монтажом конструкции из стальных гофрированных элементов, а также замене грунта на подходах к искусственному сооружению.

Для полного завершения работ на объекте необходимо нанести дорожную разметку, установить защитное барьерное ограждение, разобрать временный объезд и выполнить планировку территории. Планируется, что в полном объеме работы будут выполнены уже в октябре.

Кроме того, в государственном водном реестре уточнили наименование водотока, на котором находится сооружение – это река Лосьма, поэтому мост получил новое официальное название.

На капитальный ремонт сооружения выделено порядка 104 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Работы выполняет подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».