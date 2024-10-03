Свиток IX века хранится в древлехранилище Псковского музея-заповедника

18:45, 03 октября 2024, ПАИ

Свиток IX века хранится в древлехранилище Псковского музея-заповедника, рассказала начальник древлехранилища Псковского музея-заповедника Наталья Родникова в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Например, у нас есть рукопись Симона Теодорского, манускрипт, я бы сказала, на пергаменте IX века на греческом языке. На пергаменте написано что-то из богословского труда. У нас есть перевод», – рассказала специалист.

Она отметила, что также есть другие свитки и грамоты. Кроме того, большое место в древлехранилище занимают западноевропейские книги.