Фестиваль «Семья – опора счастья» пройдёт в Печорах 6 октября

18:16, 03 октября 2024, ПАИ

Семейный фестиваль «Семья – опора счастья» пройдёт на Октябрьской площади в Печорах 6 октября. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Организаторы фестиваля – советники директоров школ Печорского муниципального округа и Ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области.

С 11:00 до 13:30 посетителей фествиталя будут ждать развлечения, спортивные состязания, мастер-классы и концерт творческих семей и коллективов округа. Вход свободный, без возрастных ограничений.