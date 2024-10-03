Фестиваль «Семья – опора счастья» пройдёт в Печорах 6 октября
Семейный фестиваль «Семья – опора счастья» пройдёт на Октябрьской площади в Печорах 6 октября. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».
Организаторы фестиваля – советники директоров школ Печорского муниципального округа и Ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области.
С 11:00 до 13:30 посетителей фествиталя будут ждать развлечения, спортивные состязания, мастер-классы и концерт творческих семей и коллективов округа. Вход свободный, без возрастных ограничений.
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