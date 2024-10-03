Невельчане почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны возле знака «Край партизанской славы»

18:33, 03 октября 2024, ПАИ

Жители Невеля собрались у знака «Край партизанской славы», чтобы отдать дань уважения воинам-освободителям и ещё раз поклониться погибшим в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоялось сегодня, 3 октября, накануне дня освобождения города Невеля от немецко-фашистских захватчиков, пишет районная газета «Невельский вестник».

Активисты «Движения первых», юнармейцы, «Волонтёры Победы» и обучающиеся школ города приняли участие в торжественном возложении цветов к знаку «Край партизанской славы».

Отдать дань уважения защитникам Отечества пришли глава Невельского муниципального округа Олег Майоров, председатель Собрания депутатов Невельского муниципального округа Виктор Зуев, председатель районного совета ветеранов войны Людмила Слышанкова. Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.