Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Великих Луках осуждённым без изоляции от общества напомнили о вреде алкоголизма и его последствиях

Профилактическое мероприятие для лиц, состоящих на учёте и осуждённых к наказаниям, не связанным с лишением свободы, провели сотрудники филиала по городу Великие Луки УИИ УФСИН России по Псковской области совместно с великолукским межмуниципальным филиалом учреждения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе беседы перед собравшимися выступила психолог Мария Смирнова с лекцией на тему «Алкоголь – скрытая угроза», главной целью которой является профилактика аддиктивного поведения и недопущение правонарушений и преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Аудитории напомнили о последствиях такого поведения, тяжести и сроках последующего наказания.

Участники делились своими жизненными ситуациями, обсуждали личные проблемные вопросы. В процессе занятия были показаны короткометражные ролики, рассказывающие о губительном вреде алкоголя.

В завершение встречи сотрудники УИИ ещё раз подчеркнули важность ведения здорового образа жизни и призвали осуждённых контролировать свои поступки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 октября 2024

О древлехранилище Псковского музея-заповедника поговорили на «Серебряном дожде». Главное
03 октября 2024

Невельчане почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны возле знака «Край партизанской славы»
03 октября 2024

Фестиваль «Семья – опора счастья» пройдёт в Печорах 6 октября
03 октября 2024

Мост через реку Веть в Себежском районе открыт для проезда после капремонта
03 октября 2024

Русский язык миру: Фонд «Моя история» отправляет в Среднюю Азию сотни тысяч учебников
03 октября 2024

Как из кирпича сделали книгу, рассказала псковский художник-реставратор
03 октября 2024

Спасённого псковскими волонтёрами хаски выписали из клиники
03 октября 2024

Депутат ПГД Алексей Форш от имени коллег поздравил педагогов с праздником

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...