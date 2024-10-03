В Великих Луках осуждённым без изоляции от общества напомнили о вреде алкоголизма и его последствиях

18:47, 03 октября 2024, ПАИ

Профилактическое мероприятие для лиц, состоящих на учёте и осуждённых к наказаниям, не связанным с лишением свободы, провели сотрудники филиала по городу Великие Луки УИИ УФСИН России по Псковской области совместно с великолукским межмуниципальным филиалом учреждения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе беседы перед собравшимися выступила психолог Мария Смирнова с лекцией на тему «Алкоголь – скрытая угроза», главной целью которой является профилактика аддиктивного поведения и недопущение правонарушений и преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Аудитории напомнили о последствиях такого поведения, тяжести и сроках последующего наказания.

Участники делились своими жизненными ситуациями, обсуждали личные проблемные вопросы. В процессе занятия были показаны короткометражные ролики, рассказывающие о губительном вреде алкоголя.

В завершение встречи сотрудники УИИ ещё раз подчеркнули важность ведения здорового образа жизни и призвали осуждённых контролировать свои поступки.