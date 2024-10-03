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Правда или миф: эксперты объяснили псковичам, боится ли грипп мороза

«Комсомольская правда – Псков» и Роспотребнадзор запустили новую рубрику, в которой развенчивают мифы о гриппе. В этот раз эксперты объяснили псковичам, боится ли грипп мороза.

«При температуре около нуля вирус сохраняется до месяца, а при более низких температурах – ещё дольше. Зато обычное мыло убивает вирус. Так же действуют на вирус гриппа ультрафиолетовый свет и температура выше 60° С», – подчеркнули эксперты.

В новой рубрике специалисты ответят на распространённые вопросы о гриппе и поговорят о популярных заблуждениях, связанных с заболеванием.

Все желающие могут направить интересующие вопросы о вирусе в личные сообщения сообщества «КП – Псков – KP.RU» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/wall-31207080_60723).

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