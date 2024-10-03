Молодые псковские полицейские приняли присягу

20:37, 03 октября 2024, ПАИ

Торжественная церемония принятия присяги молодыми полицейскими состоялась на территории Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Перед государственным флагом России в присутствии руководителей, коллег, родных и близких поступившие на службу в органы внутренних дел поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, добросовестно нести службу для поддержания правопорядка и общественной безопасности.

Новоиспечённых сотрудников к присяге привёл начальник ЦПП УМВД России по Псковской области полковник полиции Михаил Харитонов.

От регионального управления МВД выступил заместитель начальника отдела профессиональной подготовки УРЛС УМВД России по Псковской области подполковник полиции Михаил Кольцов, пожелав виновникам торжества добросовестно выполнять стоящие перед ними ответственные задачи профессионального роста, верности служебному долгу, поддержания правопорядка и защиты граждан от преступных посягательств.

От лица представителей старшего поколения с напутственным словом к полицейским обратился председатель Совета ветеранов ОВД Псковской области полковник милиции в отставке Николай Северинюк. Он пожелал им с честью и достоинством нести высокое звание полицейского и добросовестно выполнять стоящие перед ними ответственные задачи.

На торжественном мероприятии молодые сотрудники были награждены почётными грамотами и благодарностями УМВД России по Псковской области за выполнение особо важных и сложных задач в служебной деятельности, а также за проявленную инициативу и примерную службу.

Теперь полицейские приступят к работе в различных подразделениях органов внутренних дел региона.