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День Кондрата и Ипата наступил по народному календарю

4 октября отмечается память апостола от семидесяти Кодрата, который в I веке проповедовал слово Божие в Афинах и носил чин епископа, сообщает calend.ru.

По преданию, он обратил в христианство многих язычников, что вызывало ненависть закоренелых идолопоклонников. Однажды разъяренная толпа напала на Кодрата, чтобы побить его камнями. Хотя Кодрат остался жив, язычникам удалось его схватить и бросить в темницу, где мученик впоследствии скончался от голода. Самым известным трудом Кодрата считается апология христианства, которая так впечатлила императора Адриана, что он издал указ, запрещающий осуждать кого-либо без улик.

Также в этот день церковь чествует двух священномучеников, погибших за веру в VIII веке, — епископа Ипатия и пресвитера Андрея.

На Руси Кондрата (Кодрата) да Ипата считали днем плодородия и земледелия. В этот день обязательно полагалось работать – в первую очередь удобрять землю свежим навозом. Мудрые люди говорили: «Не присядешь без дела на Кондрата да Ипата — будешь богатым». Однако существовало и другое убеждение: будто бы простому человеку не приобрести богатства, как бы он ни трудился. «Кондрат с Ипатом помогают богатеть богатым», — говорили по этому поводу.

В это время начинали замолотки. С вечера топили овины — двухэтажные строения для молотьбы зерна. На нижнем этаже разводили костер, тепло от которого сквозь решетчатый пол проходило на верхний этаж, где были разложены снопы. Жар подсушивал колосья, и зерна затем легко вымолачивались. Первый овин на Кондрата да Ипата крестьяне называли именинным, а для молотильщиков на завтрак варили овсяную кашу. «Хозяину — хлеба ворошок, а молотильщикам — каши горшок», — говорили при этом. Вечером же работников угощали пирогами и брагой.

В этот день примечали, какая стоит погода. Считалось, что она продержится без изменения четыре недели. Также знали, что если при резком северо-восточном ветре светит солнце, то зима будет холодной.

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