8 октября стартует обучение в псковской «Школе материнства»

07:45, 04 октября 2024, ПАИ

8 октября стартует новый поток ежемесячного курса подготовки к родам «Школа материнства», сообщается в группе «ВКонтакте» Псковского перинатального центра.

Бесплатный курс открыт для всех желающих и представляет собой возможность лично познакомиться со специалистами перинатального центра. Количество мест ограничено, приоритетная запись доступна для мам, у которых предварительная дата родов стоит на октябрь-ноябрь.

Главная цель курса – предоставить информацию о процессе родов, помочь будущим мамам избавиться от страхов и заблуждений, научить основным способам повышения комфорта и самопомощи.

Расписание занятий от врачей и специалистов Псковского клинического перинатального центра:

8 октября в 15:00 – «Роды» – врач – акушер-гинеколог Наталья Петрова.

9 октября в 15:00 – «Виды анестезии в акушерской практике: эндотрахеальный, спинальный наркоз и эпидуральная анестезия» – врач – анестезиолог-реаниматолог Икромжон Назимов.

10 октября в 13:00 – «Преиндукция родов» – врач – акушер-гинеколог Алёна Чуйкова.

11 октября в 14:00 – «Психологическая подготовка к родам» – психолог Эмма Абдулаева.

14 октября в 12:00 – «Стресс, способы профилактики. Предотвращение послеродовой депрессии, и если она возникла, что с этим делать» – психолог Виктория Сымитка.

15 октября в 14:00 – «Акушерка в период родов» – акушерка родового отделения Екатерина Петрова.

15 октября в 15:00 – «Особенности физической нагрузки в беременность и после родов. Ее необходимость и безопасность» – инструктор перинатальной йоги Мария Табунщикова.

16 октября в 15:30 – «Транзиторные состояния в период новорожденности» – врач-неонатолог Кристина Покровская.

17 октября в 13:00 – «Грудное вскармливание» – детская медицинская сестра Екатерина Иванова.

18 октября в 14:00 – «Выплаты, пособия и юридическая поддержка» – ведущий юрисконсульт Алина Кулик; «Выплаты и пособия» – консультант соцзащиты Ольга Иванова; «Сервисные роды» – начальник коммерческого отдела Дарина Козлова; «Безопасность перевозки детей в автотранспорте» – Мария Винча.

Записаться на курсы подготовки к родам можно в WhatsApp: 8-905-295-59-22 (Ленура). Писать можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.