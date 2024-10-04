Российских врачей призвали готовиться к завозу в страну лихорадки Марбург

08:52, 04 октября 2024, ПАИ

Российские специалисты должны готовиться к возможным случаям завоза лихорадки Марбург в Россию. Об этом заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко, пишет газета «Известия».

«Завоз [инфекции в страну] — вопрос не исключенный, наши деловые, научные, да и просто гражданские поездки за рубеж сегодня проводятся, и вот это тоже нужно не только на контроль брать, проводить профилактические мероприятия», — сказал Онищенко.

По его словам, чтобы не допустить распространения инфекции в стране, со специалистами необходимо проводить тренинги, которые поспособствуют верному определению заболевания при встрече с больными.

Кроме того, он отметил, что в случае осложнения эпидемиологической ситуации в какой-то стране россиянам будет рекомендовано отказаться от ее посещения.

Онищенко добавил, что диагностику необходимо готовить не для собственных нужд какой-то лаборатории, а для того чтобы, когда это понадобится, они были хотя бы на уровне областных центров.

Лихорадка Марбург передается через кровь или любые другие жидкости организма, люди могут заразиться при контакте с поверхностью, одеждой, иглами или любыми другими предметами, которые содержат смертоносный вирус. Воздушно-капельным путем инфекция не передается.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ситуация с осложнением эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде непрерывно держится на контроле для исключения возможных рисков. В ведомстве подчеркнули, что в пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС «Периметр» выявляются лица с признаками инфекционных заболеваний, в том числе те, кто приезжает из стран с неблагоприятной эпидобстановкой.